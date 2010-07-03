В России добыли уникальный двойной алмаз

Фото: Пресс-служба АК "АЛРОСА"

В Якутии добыли двойной алмаз, возраст которого, по оценке ученых, может составлять более 800 миллионов лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании "Алроса".

Алмаз имеет необычную структуру: внутри одного свободно перемещается еще один алмаз. Это первый подобный алмаз за историю мировой алмазодобычи.

Находка весит всего 0,62 карата, объем внутренней полости составляет 6 кубических миллиметра, вес алмаза внутри – 0,02 карата.

Ранее сотрудники ФСБ и СК РФ выявили хищения алмазного сырья на десятки миллионов рублей у "Алросы". Злоумышленников задержали при попытке похитить очередную партию драгоценных камней стоимостью более 22 миллионов рублей.