В Ботсване добыли один из крупнейших алмазов в истории

В Ботсване добыли алмаз ювелирного качества массой 998 карат. Он стал одним из крупнейших в истории, сообщает RT.

Уточняется, что находка была сделана компанией Lucara Diamond в шахте "Карове".

Годом ранее в этой же шахте специалисты добыли алмаз весом 1 758 карат, который приобрел Louis Vuitton. По весу он уступает лишь добытому в 1905 году в ЮАР алмазу весом 3 106 карат.

В августе алмаз высшей пробы 442 карата обнаружили на руднике в Королевстве Лесото в Южной Африке. Находку совершила компания Dimond Limited.