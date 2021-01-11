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17:02

В Якутии добыли крупный алмаз, похожий на фрагмент Челябинского метеорита

регионы

Фото: instagram.com/alrosadiamonds

Крупный алмаз, похожий на фрагмент Челябинского метеорита, добыли в первый день 2021 года в Якутии. Об этом сообщили в аккаунте крупнейшей в мире компании по производству алмазов в каратах "Алроса" в Instagram.

"Наша 109-каратная находка напоминает фрагмент челябинского метеорита, наделавшего шуму (во всех смыслах) 15 февраля 2013 года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что его добыли на трубке Нюрбинская одноименного горно-обогатительного комбината. В компании заявили, что в составе алмаза нашли оливин, который нередко обнаруживается в таких камнях.

Нюрбинский горно-обогатительный комбинат запустили в 2000 году. На нем занимаются освоением месторождений Накынского рудного поля в Нюрбинском улусе Якутии.

Ранее в Ботсване добыли алмаз массой 998 карат. Он стал одним из крупнейших в истории алмазодобычи. Камень был добыт компанией Lucara Diamond в шахте "Карове".

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