Врач объяснил, когда необходимо сдавать анализ на онкомаркеры

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Назначение здоровым пациентам анализов на онкомаркеры является ошибочным, поскольку они могут дать как ложноотрицательный, так и ложноположительный результат. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
"Это белки (онкомаркеры. – Прим. ред.), которые вырабатывает опухолевая ткань. Но проблема в том, что они повышаются не только при наличии опухоли, а из-за самых разных причин. А опухоль может не проявляться через онкомаркеры", – сказал он.
Мясников подчеркнул, что сдавать соответствующий анализ следует только людям, которые ранее уже страдали онкологией: это позволит врачам убедиться, не случился ли рецидив.
Ранее телеведущий рассказал, что неправильное питание может стать причиной возникновения каждого пятого случая онкологического заболевания. Речь идет о продуктах, которые вызывают ожирение. Кроме того, избегать стоит и белых продуктов, в частности сахара, соли, риса, макарон и белого хлеба.
"Жизнь в большом городе": борьба с онкологией
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