Собянин назвал социальную направленность главной в бюджете Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В бюджете на 2022 год предусмотрено увеличение расходов социальной направленности на 9,1%, сообщил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Московской городской думе.

"Бюджет развития тоже был увеличен и составляет порядка 40% расходной части", – подчеркнул мэр.

По словам Собянина, в 2021 году ожидается рост доходов бюджета более чем на 20% в сравнении с допандемийным 2019 годом.

Также стало известно, что власти Москвы планируют закрыть дефицит в бюджете без новых займов. Собянин подчеркнул, что бюджет столицы устойчивый, сбалансированный. Это, по его мнению, позволяет, не снижая темпов, продолжать реализацию программы развития города и повышения качества жизни москвичей.