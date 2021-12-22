Власти Москвы планируют закрыть дефицит бюджета без займов

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев



Власти Москвы планируют закрыть дефицит в бюджете без новых займов. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме.

"Бюджет Москвы устойчивый, сбалансированный, это позволяет нам, не снижая темпов, продолжать реализацию программы развития города и повышения качества жизни москвичей", – отметил мэр.

Он также подчеркнул, что главное в бюджете – социальная направленность. По словам Собянина, на 2022 год предусмотрено увеличение расходов на социальные нужды на 9,1%.

"Бюджет развития тоже был увеличен и составляет порядка 40% расходной части. В 2021 году ожидается рост доходов бюджета более чем на 20% по сравнению с уровнем докризисного 2019 года", – заключил Собянин.

На ежегодном отчете в Мосгордуме Собянин рассказывает о результатах работы за 2021 год и планах на 2022-й. Речь идет об актуальных для города темах, к примеру о развитии транспортной системы города – строительстве станций метро и МЦК, открытии новых диаметров наземного метро, строительстве хордовых магистралей.

