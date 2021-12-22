Собянин выступает с ежегодным отчетом перед депутатами Мосгордумы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин выступает перед депутатами Мосгордумы с ежегодным отчетом о результатах деятельности столичного правительства. Выступление мэра столицы перед парламентариями традиционно проходит во второй декаде декабря.

Глава города расскажет о результатах работы за 2021-й и планах на 2022 год. Речь пойдет об актуальных для столицы темах, к примеру о развитии транспортной системы Москвы – строительстве станций метро и МЦК, открытии новых диаметров наземного метро, возведении хордовых магистралей.

Собянин сообщит о ходе программы реновации и создании комфортной среды в обновляемых кварталах. Мэр также коснется темы расширения программы лекарственного обеспечения и ввода объектов здравоохранения, планов по реставрации памятников и улучшению экологической обстановки в столице.

Каждой фракции надо будет задать по три вопроса. В завершение городской парламент проголосует по вопросу принятия отчета мэра.

В прошлом году мероприятие проходило в дистанционном формате, в этом году мэр выступает очно.

В ходе ежегодного отчета в Мосгордуме Собянин заявил, что Москва справляется с пандемией лучше многих других городов мира, а городская система здравоохранения доказала, что может долго противостоять новой инфекции.

По словам мэра, COVID-19 стал тяжелым испытанием для простых москвичей и предпринимателей. Градоначальник подчеркнул, что без медицинской помощи не остался ни один заболевший житель Москвы. И при этом была сохранена экстренная и плановая помощь горожанам.