Москва занимает одно из последних мест в мире по количеству COVID-ограничений – Собянин

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

По количеству ограничений из-за COVID-19 Москва занимает одно из последних мест в мире. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме.

Он подчеркнул, что власти вводят ограничения только тогда, когда это необходимо для жизни и здоровья граждан.

"Это позволяет нормально работать экономике города, нормально работать и развиваться. <...> Правительство <...> отменяет (ограничения. – Прим. ред.) сразу, как только заболеваемость идет на спад", – сказал Собянин.

По его словам, власти нашли оптимальный баланс между ограничениями для защиты здоровья людей.

За последние сутки в Москве выявили 1 904 новых случая коронавирусной инфекции. Госпитализировали за сутки 694 человека с симптомами COVID-19, еще 547 находятся на ИВЛ. Скончался от последствий коронавируса 81 человек. У всех был подтвержден диагноз "пневмония".

