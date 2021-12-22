В Москве выявили 1 904 новых случая COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За последние сутки в Москве выявили 1 904 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Госпитализировали за сутки 694 человека с симптомами COVID-19, еще 547 находятся на ИВЛ. Скончался от последствий коронавируса 81 человек. У всех был подтвержден диагноз "пневмония".

"В городе выздоровели еще 3 119 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 843 148", – говорится в сообщении.

В России число случаев коронавируса увеличилось на 25 264. Наименьшие темпы прироста зафиксированы в Чукотском автономном округе – 0,03%, Республике Калмыкия – 0,05%, Республике Тыва – 0,06%.

Всего в РФ с начала пандемии зарегистрировано 10 292 983 случая коронавируса.

