В Москве выявили 1 904 новых случая COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
За последние сутки в Москве выявили 1 904 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Госпитализировали за сутки 694 человека с симптомами COVID-19, еще 547 находятся на ИВЛ. Скончался от последствий коронавируса 81 человек. У всех был подтвержден диагноз "пневмония".
"В городе выздоровели еще 3 119 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 843 148", – говорится в сообщении.
В России число случаев коронавируса увеличилось на 25 264. Наименьшие темпы прироста зафиксированы в Чукотском автономном округе – 0,03%, Республике Калмыкия – 0,05%, Республике Тыва – 0,06%.
Всего в РФ с начала пандемии зарегистрировано 10 292 983 случая коронавируса.
В Москве выявлено 1 904 новых случая COVID-19
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