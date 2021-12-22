Собянин выступил с ежегодным отчетом в Мосгордуме: главное

В среду, 22 декабря, Сергей Собянин выступил с ежегодным отчетом о результатах работы правительства города перед депутатами Мосгордумы. В этом году, как и в прошлом, встреча проходила в дистанционном формате по видео-конференц-связи. В ходе выступления мэр затронул темы городской медицины, социальной политики и экономики. Собрали главное, о чем говорил мэр.



Пандемия

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

По словам Сергея Собянина, с пандемией столица справляется лучше многих городов мира. Он подчеркнул, что московская система здравоохранения доказала способность противостоять новой коронавирусной инфекции продолжительное время. Тем не менее ситуация с COVID-19 стала для москвичей тяжелым испытанием.





Сергей Собянин мэр Москвы Огромная благодарность московским врачам и медицинским сестрам, которые спасли жизнь и сохранили здоровье двум миллионам людей, переболевшим ковидом.

Мэр добавил, что ни один заболевший житель столицы не остался без медпомощи. Вместе с тем экстренная и плановая помощь горожанам была сохранена.



Экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В ходе выступления Собянин заявил, что при столкновении с ковидным кризисом Москва ответила на ситуацию ростом инвестиций в развитие инфраструктуры. Кроме того, адресной поддержкой бизнеса и горожан.





Сергей Собянин мэр Москвы В результате экономика города не свалилась в депрессию и застой. Спад продолжался всего несколько месяцев.

По итогам девяти месяцев 2021 года рост инвестиций в столице составил 21,9%. В обрабатывающих отраслях рост производства составил 23,4%, а оборота в торговле – 11,8%, привел цифры мэр. Вместе с тем на естественный уровень вернулась безработица, сократившись в сравнении с максимумами прошлого года в шесть раз.

"На поддержку предприятий были потрачены сотни миллиардов рублей, антикризисные программы будут действовать и в дальнейшем ", – подчеркнул Собянин.

Мэр добавил, что власти столицы нашли оптимальный баланс между мерами для защиты здоровья москвичей и сохранением возможностей для нормального функционирования экономики. Все ограничения в городе вводятся только в случае крайней необходимости и отменяются, когда это становится возможным, сказал он.



Городской бюджет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мэр сообщил, что столичные власти планируют без новых займов закрыть дефицит в бюджете.





Сергей Собянин мэр Москвы Бюджет Москвы устойчивый, сбалансированный, это позволяет нам, не снижая темпов, продолжать реализацию программы развития города и повышения качества жизни москвичей.

Вместе с тем Собянин подчеркнул, что в городском бюджете главной составляющей является социальная направленность. В частности, на 2022 год было предусмотрено увеличение расходов на 9,1% на соцнужды.

"Бюджет развития тоже был увеличен и составляет порядка 40% расходной части. В 2021 году ожидается рост доходов бюджета более чем на 20% по сравнению с уровнем докризисного 2019 года", – сказал мэр.



Медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Большинство жителей столицы будут получать медпомощь во всех районах города в шаговой доступности от дома и в комфортных условиях, заявил Собянин.

Он отметил, что порядка 30 поликлиник откроются там, где их объективно не хватает. Также принято решение увеличить количество поликлиник под комплексную реконструкцию до 200, подчеркнул мэр.





Сергей Собянин мэр Москвы Сегодня сложились все условия, чтобы в ближайшие годы московская медицина вышла на новый качественный уровень по комфорту, эффективности и, главное, по качеству лечения пациентов.

Во время отчета Собянин сообщил, что программа строительства новых стационаров находится в активной фазе, в том числе и реконструкция Центра имени Логинова. Он также рассказал про новые корпуса скорой помощи в пяти горбольницах, обновленную инфекционную больницу № 1, больницу святого Владимира и многопрофильную больницу в Коммунарке.

"Очень важно и то, что новые больницы сформируют современный стандарт качества, постепенно мы будем подтягивать до этого стандарта и другие городские стационары", – заявил мэр.

Также он рассказал про расширение программы лекарственного обеспечения пациентов с онкологией в 2022 году.





Современную таргетную, иммунную и гормональную терапию будут получать пациенты, страдающие 10 различными видами рака. В совокупности на эти диагнозы приходится 90% пациентов.

Сергей Собянин мэр Москвы Современную таргетную, иммунную и гормональную терапию будут получать пациенты, страдающие 10 различными видами рака. В совокупности на эти диагнозы приходится 90% пациентов.

Мэр подчеркнул, что новые лекарства и методы лечения онкологии будут внедряться в городе максимально оперативно.

Большого прогресса Москва достигла в вопросе развития системы электронных медицинских карт. Доступ к ним открыли около 7 миллионам человек, уточнил Собянин.



Социальная политика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние три года льготы и соцпособия в Москве были увеличены в 2–5 раз, рассказал Собянин. Кроме того, на 40% выросла минимальная социальная пенсия, добавил он.





Сергей Собянин мэр Москвы С 1 января 2022 года правительство Москвы увеличит минимальный размер пенсий с городской доплатой. Запланирована индексация детских пособий и других социальных выплат.

Мэр заявил, что Москва будет индексировать пособия и соцвыплаты по мере бюджетных возможностей. Однако уже сегодня объем социальных выплат и льгот составляет свыше 500 миллиардов рублей.

Также он сообщил о новой мере поддержки многодетных семей. В частности, оба родителя получат право бесплатного проезда в общественном транспорте. Все эти решения улучшат качество жизни миллионов жителей города, обратил внимание мэр.



Технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Во время выступления Собянин отметил, что благодаря системе городского видеонаблюдения в городе повысилась безопасность. По его словам, появление камер позволило снизить количество преступлений.





Сергей Собянин мэр Москвы Мы добились радикального снижения преступности и дорожного травматизма. Число убийств снизилось в 2,5 раза, квартирных краж – в 13 раз, хищений автомобилей – в девять раз, погибших в ДТП – в два раза.

"Задача – совершенствовать эти технологии, чтобы с каждым годом все районы Москвы становились более спокойными и безопасными для повседневной жизни", – добавил Собянин.

Также власти города ставят задачу полностью избавить граждан от необходимости оформления бумаг, развивая цифровые технологии, указал Собянин.

"Необходимо полностью избавить граждан от оформления бумаг, без которых в современном цифровом мире можно прекрасно обойтись", – сказал мэр Москвы.

Кроме того, в столице продолжат развивать технологии искусственного интеллекта и распознавания речи. Благодаря им жители города уже сегодня пользуются множеством удобных сервисов. В частности, для решения бытовых вопросов москвичи обращаются к голосовым помощникам и чат-ботам, пояснил Собянин.



Строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В своем отчете мэр указал, что по итогам 2021 года в Москве будет построено более 7 миллионов квадратных метров жилья. Таких темпов в истории столицы не было никогда, подчеркнул он.

"Это в два раза больше, чем, скажем, в 2014, 2015, 2012 годах. Это рекорд за всю историю города", – заявил мэр.





Сергей Собянин мэр Москвы В результате увеличения жилищного строительства квартиры в Москве станут более доступными для жителей города.

Также в планах властей – запуск аналога программы реновации, но для промзон.

"Несмотря на активное развитие, в городе все еще остается огромное количество депрессивных территорий, которыми необходимо предметно заниматься. К такой программе мы уже приступили", – сказал мэр.

По его словам, для реализации этого решения планируется привлечь инвестиции порядка 7 триллионов рублей. Это позволит жителям районов за пределами ТТК найти комфортное жилье и создать более 500 тысяч новых рабочих мест, добавил Собянин.



Транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Собянин напомнил, что с 2011 года в Москве открыли 100 станций метро и МЦК. Благодаря этому сеть московского метро выросла в 1,5 раза, подчеркнул он.

"Это наивысшие темпы развития в истории московского метро. К ним нужно добавить два первых диаметра – наземного метро МЦД. 60 остановок, платформ бывших, большинство из которых сегодня не уступают современным станциям метрополитена", – отметил мэр.

По его словам, на 2023–2024 годы намечены запуски двух новых диаметров – МЦД-3 и МЦД-4. Также в ближайшие годы планируется открыть 50–60 новых станций метро. В частности, завершить работы на БКЛ и запустить три новые линии – Рублево-Архангельскую, Бирюлевскую и Троицкую.

Изменения произойдут и на других видах транспорта. По словам Собянина, планируется на 100% обновить подвижной состав московского трамвая, на 80% – метро и пригородного железнодорожного сообщения. Кроме того, большинство дизельных автобусов на улицах Москвы сменят экологически чистые электробусы, указал мэр.

Отметил Собянин и темпы дорожного строительства. Он заявил, что дорожная инфраструктура столицы выросла на 20%. По словам мэра, из 1,1 тысячи километров новых дорог значительная часть приходится на сложнейшие сооружения – тоннели, развязки и эстакады.



"Город, где хочется жить"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Собянин рассказал об амбициозной и, по его словам, непростой задаче перед городом.





Сергей Собянин мэр Москвы Сделать Москву городом, в котором хочется жить, – амбициозная и непростая задача, еще более сложная задача – сделать таковым каждый район, каждый двор, каждый дом, но у нас есть все, чтобы справиться с такой задачей.

Мэр пояснил, что задача непростая, поскольку она является не конечной целью, а рассматривается как постоянное движение вперед.

"Мы с вами уже прошли большой отрезок пути, решили много проблем, которые прежде считались неразрешимыми, уверен, что вместе справимся и с теми вызовами, которые стоят перед Москвой", – подчеркнул он.

Собянин добавил, что в прошлом градообразование возникало вокруг крепостей или шахт. Однако сегодня, по его словам, город должен строиться вокруг людей: их потребностей и желаний.