Власти Москвы планируют полностью избавить горожан от необходимости оформлять бумаги

13:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичные власти ставят перед собой задачу полностью избавить горожан от необходимости оформления бумаг, развивая цифровые технологии. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме.
По его словам, цифровая трансформация значительно изменит смену государственных услуг. Мэр подчеркнул, что за последние 10 лет оформление большинства документов уже стало быстрым и комфортным.
Собянин напомнил, что в этом году власти Москвы отменили медицинские справки для дошкольников, которые теперь загружаются в ЕМИАС.
"Более того, услуги должны становиться проактивными. Например, не дожидаясь запроса, портал mos.ru будет предлагать обновить документы, получить пособие или решить другой важный вопрос", – добавил мэр.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что ни один крупный социальный проект не был остановлен в период пандемии в Москве, добиться этого позволили современные цифровые технологии. Она заявила, что пандемия привела к ускорению цифровизации социальной сферы. При этом начало данному явлению было положено еще 10 лет назад.
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