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В Москве запустят аналог программы реновации для промзон. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме.

"Несмотря на активное развитие, в городе все еще остается огромное количество депрессивных территорий, которыми необходимо предметно заниматься. К такой программе мы уже приступили", – сказал мэр столицы.

Собянин уточнил, что для реализации проекта привлекут 7 триллионов рублей инвестиций, что позволит жителям районов за пределами ТТК найти комфортное жилье и создать более 500 тысяч новых рабочих мест.