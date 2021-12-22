Москва расширит программу лекарственного обеспечения онкобольных – Собянин

В 2022 году в Москве будет существенно расширена программа лекарственного обеспечения пациентов с онкологическими заболеваниями. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме.

"Современную таргетную, иммунную и гормональную терапию будут получать пациенты, страдающие 10 различными видами рака. В совокупности на эти диагнозы приходится 90% пациентов", – сказал мэр.

Он подчеркнул, что новые лекарства и методы лечения болезней будут максимально оперативно внедряться в Москве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.