Собянин рассказал о новых лыжных трассах и склонах в московских парках

09:06
Фото: sobyanin.ru
В текущем сезоне в Москве подготовили свыше 380 лыжных трасс. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге.
"В нынешнем сезоне мы подготовили более 380 лыжных трасс общей протяженностью 616 километров и 22 лыжные базы. Больше половины из них – с уличным освещением, чтобы кататься можно было и по вечерам", – написал мэр.
Лыжную трассу вновь обустроили в парке "Сокольники": она проходит вдоль 5-го Путяевского пруда и 5-го Лучевого просека. Новые маршруты появились в парке "Яуза", в частности в Тенистом проезде, а также в парке "Хованская дубрава". Самая длинная трасса – в Битцевском лесу: ее протяженность превышает 20 километров.
Есть в городе трассы готовые и к бесснежной зиме – свыше десятка из них оснащены снежными пушками. В их числе – пятикилометровая трасса в Братеевской пойме. Снежные пушки позволили начать лыжный сезон в столице еще до обильных снегопадов, подчеркнул Собянин.
Также для москвичей доступны семь горнолыжных склонов. В их числе – склон "Узкое" на Севастопольском проспекте, склон на Старокачаловской улице в Северном Бутове, склон в Куркине и другие. Отдельно мэр упомянул спорткомплекс "Ново-Переделкино", который, по его словам, должен открыться уже в ближайшее время.
"К нынешнему сезону проведена модернизация существующих спортсооружений, обустроено кафе для посетителей. Здесь можно будет покататься не только на горных лыжах, но и на сноуборде, тюбинге, заняться фристайлом", – рассказал градоначальник.
Он подчеркнул, что для посетителей спорткомплекса будет доступен прокат спортинвентаря, подъемники, также горожане смогут посещать секции зимних видов спорта.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что в преддверии Нового года в московской усадьбе Деда Мороза завершили ремонт. Теперь она будет открыта для посетителей круглый год. В рамках новой программы гости смогут увидеть, как готовятся и отправляются подарки, посмотреть, где живет Снегурочка, и узнать, чем главный зимний волшебник занимается летом.
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