К Новому году в московской усадьбе Деда Мороза завершили ремонт

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В преддверии Нового года в московской усадьбе Деда Мороза завершили ремонт. Об этом на свой странице "ВКонтакте" рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Дед Мороз в этом году тоже получил подарок – к Новому году отремонтировали его московскую усадьбу. Обновили терема, интерьеры, создали новую программу", – написал градоначальник.

Он отметил, что московская усадьба теперь будет открыта круглый год. В рамках новой программы гости смогут увидеть, как готовятся и отправляются подарки, посмотреть, где живет Снегурочка, и узнать, чем главный зимний волшебник занимается летом.

Ранее российский Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, что у него есть QR-код, полученный после прививки от COVID-19. Еще в ноябре он прошел полный курс вакцинации.