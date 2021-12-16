Написать письмо Деду Морозу можно на 20 площадках в Москве

Фото: Московские сезоны

На 20 площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" можно написать письмо Деду Морозу, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Гости праздничных площадок могут отправить свои послания волшебнику с помощью "Новогодней почты". Она будет открыта с 15:00 до 19:00 по будням и с 12:00 до 19:00 – по выходным и в праздники.

"Написание письма с пожеланиями и работа над его оформлением занимает не больше 10–15 минут. За это время дети подписывают открытки, пишут письма и декорируют их по своему желанию. Письмо или открытку можно забрать домой, а можно оставить на площадке. Все письма будут отправлены Дедушке Морозу", – рассказали в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Кроме того, в сказочных шале проводят анимационные мероприятия для маленьких гостей. Участники могут сделать открытки, которые потом можно отправить волшебнику.

10 декабря в Москве стартовал традиционный зимний фестиваль "Путешествие в Рождество", который продлится до 9 января. На улицах города работают специальные площадки и ярмарки, где москвичи могут приобрести подарки и попробовать угощения.

На площади Революции разместилась площадка, украшенная в купеческом стиле с яркими бусами, мехом и вставками в виде самоцветов. На Тверской площади кедры украсили гирляндами, общая протяженность которых превышает 10 километров. Там создали атмосферу рождественских балов, о чем говорят не только декорации, но и звучащая классическая музыка Петра Чайковского и Иоганна Штрауса.

Перед ЦУМом между создали галерею дизайнерских елок. Помимо этого, оформленные в стилях разных народов мира елки установили на 26 фестивальных площадках города.

В дни фестиваля "Путешествия в Рождество" в городе доступны 18 катков, в том числе на Вешняковской и Профсоюзной улицах, в сквере у Гольяновского пруда. А на Школьной улице москвичам и вовсе доступна площадка для игры в керлинг. Посетить катки при этом можно только по предварительной записи.

