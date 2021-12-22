В Москве право бесплатного проезда в транспорте получат оба родителя в многодетных семьях

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве право бесплатного проезда в общественном транспорте получат оба родителя в многодетных семьях, сообщил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме.

"По многочисленным просьбам многодетных семей право бесплатного проезда в общественном транспорте получат оба родителя в многодетных семьях", – сказал градоначальник.

Мэр добавил, что с будущего года также планируется проиндексировать детские пособия.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что поддержка женщин с детьми является одной из приоритетных задач социальной сферы Москвы, благодаря чему количество многодетных семей в столице за последние десять лет увеличилось в 2,5 раза.

