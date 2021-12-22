В Москве право бесплатного проезда в транспорте получат оба родителя в многодетных семьях

12:28
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве право бесплатного проезда в общественном транспорте получат оба родителя в многодетных семьях, сообщил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме.
"По многочисленным просьбам многодетных семей право бесплатного проезда в общественном транспорте получат оба родителя в многодетных семьях", – сказал градоначальник.
Мэр добавил, что с будущего года также планируется проиндексировать детские пособия.
Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что поддержка женщин с детьми является одной из приоритетных задач социальной сферы Москвы, благодаря чему количество многодетных семей в столице за последние десять лет увеличилось в 2,5 раза.
Число многодетных семей в столице увеличилось в 2,5 раза благодаря социальной поддержке
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