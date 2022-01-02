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Город

02 января, 23:51

Около 3 млн кв м жилья планируется ввести в эксплуатацию в ТиНАО до конца года

город строительство

Около трех миллионов квадратных метров жилья планируется ввести в эксплуатацию в ТиНАО в 2022 году, сообщил глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Он напомнил, что в прошедшем 2021 году властям удалось построить и ввести порядка 3,15 миллиона квадратных метров жилья. Из них 700 тысяч "квадратов" – индивидуальное жилищное строительство. Жидкин пообещал, что темпы строительства не будут снижаться.

Он также рассказал, что в прошлом году в ТиНАО ввели в эксплуатацию порядка 605 тысяч квадратных метров нежилых объектов и 25 объектов социальной сферы, спроектированных и построенных как за счет бюджета города, так и средств инвесторов.

Ранее сообщалось, что столичные власти планируют открыть 13 новых станций метрополитена в ТиНАО до 2027 года. По словам Жидкина, расширение и развитие метро поспособствует росту территорий, расположенных в районе новых станций. Он напомнил, что сегодня в ТиНАО открыты уже восемь станций метрополитена.

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