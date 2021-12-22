В Москве одобрили еще четыре проекта по созданию рабочих мест за пределами ТТК

11:48
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Четыре строительных проекта, реализуемые за пределами Третьего транспортного кольца, получили статус инвестиционных. Такое постановление подписал Сергей Собянин.
Инвесторы собираются построить 261,3 тысячи квадратных метров недвижимости и создать около 6,7 тысячи рабочих мест. В реализацию проектов вложат 21,7 миллиарда рублей.
В составе ТПУ "Некрасовка" возведут торгово-развлекательный комплекс площадью 49 тысяч "квадратов". Здесь создадут 1,6 тысячи рабочих мест.
Еще 1,5 тысячи рабочих мест появится за счет строительства офисного здания возле деревни Захарково в районе Кунцево. Площадь объекта составит 17,9 тысячи квадратных метров.
Также построят четыре школы и четыре детских сада, что создаст 750 рабочих мест. Они появятся в ТиНАО в деревне Саларьево, возле деревни Николо-Хованское, на Ильменском проезде в Западном Дегунине и на Озерной улице в Очаково-Матвеевском. Площадь этих объектов составит 121,2 тысячи квадратных метров.
Возле деревни Шахово в ТиНАО построят технологический промышленный парк площадью 73,2 тысячи квадратных метров. Это позволит создать 2,8 тысячи рабочих мест.
Правительство утвердило программу стимулирования создания рабочих мест за пределами ТТК в 2019 году. Документ предполагает предоставление льгот инвесторам, строящим объекты промышленного и офисного назначения, образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, спорта, культуры, торговли, общественного питания, торгово-развлекательных центров и другие.
Власти одобрили проекты, предполагающие инвестиции в объеме свыше 83 миллиардов рублей, что позволит создать более 28 тысяч рабочих мест.
Ранее сообщалось, что в этом году за финансовой поддержкой Москвы обратились 17 промышленных предприятий. По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, город оказывает разные виды поддержки промышленного сектора.
Предприятия получают статусы, которые дают налоговые льготы, также им оказывается содействие в поиске площадок для локализации в Москве и освоении зарубежных рынков. 13 предприятий получили помощь в виде субсидий, а остальные – в виде льготных займов.
Компенсация предоставляется на три года и соответствует ключевой ставке ЦБ, но не превышает 100 миллионов рублей в год. Чтобы получить компенсацию, предприятия могут обратиться в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства.
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