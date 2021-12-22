За шесть лет в ТиНАО планируют построить 13 станций метро

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Столичные власти планируют открыть 13 новых станций метрополитена в ТиНАО до 2027 года, рассказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Продление линий метро оказало существенное влияние на активность и темпы развития ТиНАО. В ближайшие три года планируется открыть семь станций метро, а до 2027 года – еще шесть остановок подземки", – заявил Жидкин.

По его словам, расширение и развитие метро поспособствует росту территорий, расположенных в районе новых станций. Он напомнил, что сегодня в ТиНАО открыты уже восемь станций метрополитена.

"На крупных станциях будут формироваться транспортно-пересадочные узлы, объединяющие потоки наземных автобусных маршрутов, железных дорог и метро", – заключил Жидкин.

Ранее сообщалось, что работы по строительству первого участка Троицкой линии столичного метро от "Новаторской" до "Мамырей" завершены на 46%.

На станциях "Новаторская" и "Университет Дружбы Народов" уже начался монтаж эскалаторов. Параллельно идут работы по проходке тоннелей на участке между станциями "Мамыри" и "Бачуринская".