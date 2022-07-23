Завершена реставрация фасадов главного дома усадьбы Маркина в Москве – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин сообщил о завершении реставрации фасадов главного дома усадьбы Маркина. Об этом он написал в персональном телеграм-канале.

"Завершена реставрация фасадов главного дома усадьбы Маркина в Вадковском переулке. Здание в стиле модерн – один из самых удачных проектов известного архитектора Петра Харко", – рассказал градоначальник.

По словам мэра, в ходе реставрации были восстановлены элементы внешнего декора, а также исторический цвет строения. Эксперты также привели в порядок карниз над центральным эркером.

Собянин отметил важность обновления исторических строений, которые после соответствующих работ становятся украшением Москвы.

Ранее мэр столицы заявил о скором открытии исторической подъемной галереи на Воробьевых горах. В своем телеграм-канале Сергей Собянин поделился фотографиями со строительной площадки на объекте.