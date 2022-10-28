Москва онлайн покажет, как изменился памятник Минину и Пожарскому после реставрации

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

31 октября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть, как изменился памятник Минину и Пожарскому на Красной площади в ходе реставрации.

Скульптуру увезли на реставрацию в 2021 году, в августе текущего года вернули на историческое место и сняли леса. Осенью специалисты проводили финальные работы, в том числе облагораживали небольшую территорию вокруг постамента.

Памятник Минину и Пожарскому – первый скульптурный монумент Москвы, установленный 200 лет назад в честь победы русских ополченцев над иностранными интервентами в 1612 году. Памятник строился на народные пожертвования.

Смотрите прямую трансляцию 31 октября в 09:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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