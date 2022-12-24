Капремонт дома кооператива "Квартирохозяин" завершился на Яузском бульваре

Фото: moydom.moscow

В столице завершился капремонт дома 14/8 на Яузском бульваре, больше известного под названием дом кооператива "Квартирохозяин", сообщает пресс-служба Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы.

По словам заместителя гендиректора ФКР столицы Владимира Кожиченкова, особый интерес представляло обновление фасада дома – специалисты должны были сохранить исторический портрет дома.

В итоге был разработан уникальный проект проведения работ, учитывающий все нюансы объекта. Специалисты тщательно подобрали материалы и технологии, которые позволили максимально бережно привести в порядок шедевр.



Для удобства жителей ремонтные работы разделили на несколько этапов. Сепрва в домах промыли плоскости от накопившихся загрязнений, заделали швы и провели вычинку кирпичной кладки. Затем нанесли в местах намокания современную антигрибковую защиту. На завершающем этапе произвели гидрофобизацию, которая надежно защитит стены от агрессивного влияния атмосферных осадков.

Когда закончились основные работы по ремонту фасада, строители заменили старые окна в местах общего пользования, отремонтировали штукатурный слой цоколя, оконные и дверные откосы. В доме привели в порядок оригинальные открытые балконы. Там восстановили балконные плиты, заменили металлические ограждения, заменили покрытие пола.

Дом кооператива "Квартирохозяин" – один из первых представителей типовой застройки в Москве. Здание построили по индивидуальному проекту в 1927 году. Дом спроектировали с учетом рельефа – перепад уровня земли почти в целый этаж сглажен за счет разноуровневого цокольного этажа.

Ранее сообщалось, что на улице Куусинена на севере столицы отремонтировали два дома 1955 года постройки в стиле неоклассицизм. Кожиченков рассказал, что специалисты тщательно разрабатывали уникальный проект проведения работ по капремонту фасадов и крыш данных зданий, подбирали наилучшие отечественные материалы.

До этого заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что специалисты с начала 2022 года завершили капитальный ремонт и реставрацию в 12 столичных домах – объектах культурного наследия.

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