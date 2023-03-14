В Останкинском началось строительство двух жилых корпусов по программе реновации

Фото: пресс-служба Депстроя

Специалисты приступили к строительству двух жилых корпусов по программе реновации в районе Останкинский. Работы проходят по адресу улица Бочкова, земельный участок 11А.1, заявил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В настоящее время ведутся работы по устройству шпунтового ограждения и фундаментной плиты паркинга. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году", – рассказал Загрутдинов.

По его словам, каждый корпус будет иметь переменную этажность и индивидуальную проектировку. Специалисты разместят подземную одноуровневую автостоянку под территорией внутреннего дворового пространства. Фасады облицуют трехслойными стеновыми панелями. На них расположат декоративные корзины для кондиционеров.

Кроме того, специалисты оформят входные группы витражным остеклением. В общей сложности в доме будет 488 квартир: 129 однокомнатных, 266 двухкомнатных и 93 трехкомнатные. Для маломобильных жильцов обустроят три квартиры. В них работники увеличат ширину коридоров и дверных проемов, а также установят специальную сантехнику.

Первые этажи дома будут нежилыми. Там расположатся объекты социального, коммерческого и культурного назначения. На территории вестибюля жилой части дома оборудуют лифтовой холл, колясочные, помещение для хранения уборочного инвентаря, зону для размещения почтовых ящиков и другое.

Ранее Сергей Собянин рассказал о ходе программы реновации в Даниловском районе Москвы. Мэр сообщил, что два новых дома в районе уже заселяются. Так, квартиры в новостройках получили 95 семей из трех старых домов, два из которых уже полностью расселены.

Двадцать два района Москвы досрочно завершили первый этап программы реновации

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