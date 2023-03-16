Фасады дома по программе реновации в Кузьминках выполнят из кирпича натуральных оттенков

Фото: stroi.mos.ru

Кирпич натуральных оттенков используют при отделке фасадов дома, построенного по программе реновации в столичном районе Кузьминки. Об этом сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

Объект расположится на улице Шумилова. Общая площадь новостройки составит 53 тысячи "квадратов".

"Для отделки фасадов используют керамический кирпич светлого и коричневого цвета", – говорится в сообщении.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил, что благодаря применению принципа квартальной застройки шестисекционный дом сформирует приватное дворовое пространство без машин. Припарковать транспортное средство жители смогут на территории подземной стоянки.

Вместе со строительством жилых домов по программе реновации, пояснили в пресс-службе, в Москве продолжат возведение объектов социнфраструктуры: школ, детских садов, ФОК и медучреждений.

Ранее стало известно, что строительство двух жилых корпусов по программе реновации началось в районе Останкинском. В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству шпунтового ограждения и фундаментной плиты паркинга. В общей сложности в доме будет 488 квартир: 129 однокомнатных, 266 двухкомнатных и 93 трехкомнатных.



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