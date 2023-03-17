Первый дом по программе реновации в Нагатино-Садовниках передадут под заселение летом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дом, построенный по программе реновации в столичном районе Нагатино-Садовники, передадут под заселение летом 2023 года. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

Новостройку ввели в эксплуатацию в феврале. Дом станет первым переданным под заселение по программе реновации в районе.

"Квартиры в новостройке получат более 750 жителей района, чьи дома вошли в программу реновации", – цитируют Левкина на портале мэра и правительства Москвы.

В новостройке 186 квартир: 121 однокомнатная, 36 двухкомнатных, 27 трехкомнатных и две пятикомнатные. Две квартиры были построены с учетом особенностей маломобильных москвичей.

Для будущих жителей оборудовали подземный паркинг, обустроили подземные тропинки, зоны отдыха, а также детскую и спортивные площадки.

О начале процесса переселения в новостройку на улице Каширской участников проинформируют через сервис "Помощь при переезде в рамках программы реновации".

Всего в Нагатино-Садовниках планируют расселить 22 старых дома. Сейчас в них проживают около 5 тысяч человек.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что новоселами в рамках программы реновации стали 36 тысяч московских семей. Переезжающие активно пользуются услугами сервиса "Переезд по программе реновации", подавая заявки онлайн. За получением помощи при переезде обратились около 80% жителей новых домов.

Двадцать два района Москвы досрочно завершили первый этап программы реновации

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