Строительство образовательного комплекса на 400 мест стартовало в Нижегородском районе

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В Нижегородском районе Москвы начинается строительство образовательного комплекса в составе ЖК "Перовское 2". Об этом сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.

Как рассказал глава ведомства Сергей Левкин, учебный корпус будет расположен на Перовском шоссе. Сам ЖК находится в семи минутах ходьбы от станций "Нижегородская" метро и МЦК.

Площадь образовательного комплекса составит 9,5 тысячи квадратных метров. Он будет рассчитан на 200 школьных и 200 дошкольных мест. Группы маленьких детей займут первый этаж здания, у них будут отдельные выходы на выполненные в концепции "Играй и учись" площадки с качелями, оборудованием для экспериментов и игр.

Отмечается, что в отделке здания планируется использовать спокойные цвета. Окна игровых комнат и спален будут выходить в сад, что позволит снизить шум и сделать помещения более светлыми.

Ранее сообщалось, что в районе Крюково в Зеленограде построят школу на 550 мест с лабораторно-исследовательским комплексом и IT-полигоном. В четырехэтажном здании смогут обучаться дети с первого по 11-й класс.