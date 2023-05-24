Анастасия Ракова: 160 школьных территорий благоустроят к 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Две трети школьных зданий восстановят к новому учебному году в Москве. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В этом году нас ожидает достаточно серьезная программа текущего ремонта школьных зданий. Две трети школьных зданий в рамках текущего ремонта будет подготовлено к новому учебному году и более 60% детских садов", – уточнила она.

По словам заместителя градоначальника, на 160 пришкольных территориях организуют комплексную реконструкцию.

До этого сообщалось, что в Нижегородском районе Москвы начинается строительство образовательного комплекса в составе ЖК "Перовское 2". Как рассказал глава ведомства Сергей Левкин, учебный корпус будет расположен на Перовском шоссе. Сам ЖК находится в семи минутах ходьбы от станций "Нижегородская" метро и МЦК.

Также стало известно, что в районе Крюково в Зеленограде построят школу на 550 мест с лабораторно-исследовательским комплексом и IT-полигоном. В четырехэтажном здании смогут обучаться дети с первого по 11-й класс.