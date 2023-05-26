Собянин: в ТиНАО с момента присоединения к Москве возвели 126 школ и детсадов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичные власти продолжают работу по развитию Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы (ТиНАО). Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

С момента присоединения ТиНАО к Москве в поселениях стало в три раза больше рабочих мест. С 2012 года там построили 126 школ и детских садов. Строительство еще 25 образовательных объектов планируют завершить до конца 2023 года.

Для взрослых и детей в Коммунарке построили современный медицинский комплекс.

"В 2023 году в ТиНАО придет наземное метро, здесь будут шесть станций МЦД-4. Все они уже реконструированы из старых остановок электричек в современные городские вокзалы", – рассказал мэр.

Кроме того, за 11 лет в округах ввели в эксплуатацию более 360 километров дорог. Это позволило снизить плотность движения на 20%.

До конца года в округах начнет функционировать 12-километровая дорога Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево, которая свяжет Щербинку и Троицк. В последнем до конца 2025 года планируют построить и реконструировать около 10 километров дорог.

Для пассажиров общественного транспорта запустили 180 новых маршрутов и построили восемь станций Московского метрополитена. Ежедневно наземные маршруты перевозят не менее 300 тысяч жителей округов.

До этого стало известно, что в Коммунарке реорганизуют неэффективно используемый участок. Речь идет о территории площадью 3,47 гектара между улицами Александры Монаховой и Эдварда Грига. На ее месте появятся технопарк и торгово-развлекательный центр.

