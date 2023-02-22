Бизнесменов Москвы пригласили присоединиться к новому инновационному кластеру "Ломоносов"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В инновационном кластере "Ломоносов" впервые организуют акселерационную программу "Академия стартапов". Участникам расскажут о развитии технологического предпринимательства, заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, отбор на мероприятие продлится до 30 марта. Для участия следует оставить заявку на сайте Московского инновационного кластера. Благодаря этому представители бизнеса смогут развить свое технологическое дело на площадках кластера "Ломоносов", отметила Сергунина. Эксперты выберут 100 компаний. На мероприятиях участники смогут посетить лекции, консультации и практику.

"Резиденты прошлых лет уже привлекли финансирование на общую сумму два миллиарда рублей, а их оборот в среднем увеличился в три раза", – цитирует заммэра портал мэра и правительства Москвы.

Участников пригласили присоединиться к обучению, а также организовать собственные встречи с партнерами и осуществлять деятельность с помощью кластера. Там оборудовали аудитории, небольшие офисы и лектории.

Присоединиться смогут зарегистрированные в Москве юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые занимаются производством технологической продукции. Программа продлится до декабря текущего года.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о развитии цифровых госуслуг в столице. По его словам, для представителей бизнеса создали свыше 30 цифровых продуктов, которые позволяют им взаимодействовать с городом в дистанционном формате.

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