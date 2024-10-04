Детский сад с бассейном в Текстильщиках подключили к инженерным сетям

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Детский сад на 300 мест с бассейном в Текстильщиках подключили к инженерным сетям. Об этом рассказал глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский, слова которого приводятся на портале мэра и правительства столицы.

Речь идет об объекте по адресу 1-й Грайвороновский проезд, владение 3.

"По поручению Сергея Собянина мы контролируем обеспечение объектов инженерной инфраструктурой. Это важный этап строительства перед вводом в эксплуатацию. Общая площадь детского сада в Текстильщиках превышает 6,6 тысячи квадратных метров", – уточнил руководитель ведомства.

Дошкольное учреждение располагается в жилом комплексе "Волжский парк".

Глава комитета государственного строительного надзора Москвы Антон Слободчиков напомнил, что детский сад начали возводить в прошлом году. Специалисты осуществили шесть выездных проверок. Учреждение отличается тем, что у него есть бассейн, размеры которого составляют 6,9 на 3 метра.

Для групповых занятий здесь предусмотрены 12 помещений, а также физкультурный и музыкальный залы.

Объект возвели по договору участия. Теперь его передадут в собственность города.

Также детский сад на 200 мест с бассейном появится в Алтуфьевском районе Москвы. Проект предполагает возведение здания переменной этажности: от 1 до 3 этажей.

Кроме бассейна, на первом этаже также будут секции помещений под группы и медблок. На втором этаже обустроят физкультурный зал, три групповых ячейки и кабинеты для развивающих занятий. На третьем будут находиться помещение администрации и еще две группы.

