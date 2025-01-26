Москвичи смогут попробовать блюда азиатской кухни на фестивале "Китайский Новый год"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Во вторник, 28 января, в Москве начнется фестиваль "Китайский Новый год в Москве". Он пройдет уже во второй раз и в его рамках горожане и гости столицы смогут погрузиться в традиции Поднебесной и попробовать блюда азиатской кухни, передает портал мэра и правительства Москвы.

Кроме того, на фестивале удастся посмотреть на танец дракона, спектакли китайского театра, шоу барабанщиков и цирковые представления. Также посетителям фестиваля представится возможность научиться каллиграфии, создать своими руками красный конверт хунбао и принять участие в традиционных играх.

При этом особое внимание организаторы фестиваля уделят популярной у москвичей китайской еде. В городе работает множество ресторанов с тематической кухней, которые присоединились к празднованию Нового года. Так, только в Центральном административном округе (ЦАО) участие в фестивале приняли около 70 кафе, а в общей сложности в Москве их будет более 120.

В частности, в меню ресторанов и кафе ЦАО с 28 января можно будет увидеть салаты с древесными грибами, курицей и апельсиновым соусом, битые огурцы, жареные спринг-роллы, свинину гобаожоу и донгпо с жасминовым рисом, рисовую лапшу с курицей по-сычуаньски, паровые булочки баоцзы с имбирным цыпленком, а также закуску из лотоса и многое другое. Кроме того, москвичам и гостям столицы предложат попробовать хрустящие бананы и ананасы, жареное молоко и тематические пончики.

Вместе с тем кафе и рестораны Северного, Северо-Западного и Северо-Восточного административных округов подготовят для гостей креветки c васаби или лемонграссом, утку по-гонконгски и по-пекински, спаржу, разные виды лапши, карпа с китайскими солениями по-сычуаньски, кисло-острый суп с яйцом и грибами, а также салат из свиных ушей, капусту кимчи, баклажаны цайдао и разные закуски.

Кроме того, попробовать удастся барбекю из мяса медведя, лося, оленя и кабана, лапшу по-сингапурски, креветки и курицу в разных соусах. Они будут включены в меню заведений Южного административного округа. При этом на юго-западе и юго-востоке города для всех желающих будут готовить вок с разными начинками, салат "Харбин", черное яйцо в китайском соусе, жареный арахис или тофу, в том числе острое, и другие китайские блюда.

Также угощения азиатской кухни удастся попробовать в Зеленоградском, Троицком и Новомосковском административных округах. Там гостям заведений предложат цыпленка по-сычуаньски, угря с листовой капустой пакчой в имбирной заправке, свинину по-шанхайски, сингапурскую лапшу с цыпленком карри, а также куриные крылышки в остро-сладком соусе и многое другое.

Кроме того, в меню будет включена традиционная китайская лапша долголетия. Идея состоит в том, что ее специально не разрезают на части. Считается, что таким образом удастся сохранить жизнь такой же длинной.

Между тем столичный общепит вышел на новую ступень популярности, рассказал ранее Сергей Собянин. С 1 декабря 2024 года среднее количество посетителей ресторанов и кафе выросло более чем на 8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Когда как средний чек увеличился почти на 11%, а выручка заведений – на 20%.