Российские туристы смогут привиться в Турции иностранными вакцинами

Иностранные туристы смогут привиться от коронавируса в Турции используемыми в стране вакцинами. Многие клиники в Стамбуле и Анталье уже готовы принимать российских туристов на вакцинацию.

В Турции туристы могут получить только две двухкомпонентные вакцины на выбор – Pfizer/BionTech или китайскую Sinovac, за каждый укол нужно будет заплатить 400 турецких лир (около 2,2 тысячи рублей). Сведения сделавшего прививку внесут в государственную информационную систему eNabiz после первого укола, он также получит бумажный и цифровой сертификаты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.