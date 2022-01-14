Министр по делам иммиграции Австралии повторно аннулировал визу Джоковича

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Министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук повторно аннулировал визу сербского теннисиста Новака Джоковича, сообщает телеканал ABC.

По словам Хоука, данное решение он принял в интересах общества.

Ранее сообщалось, что депортацию спортсмена отложили до слушаний 10 января.

Австралийские власти аннулировали визу Джоковича из-за ошибки подачи документов. Член команды, отвечавший за сбор документов, допустил неточность, выбрав тип визы, который нельзя получить с медотводом от вакцинации. По этой причине теннисист не прошел паспортный контроль.