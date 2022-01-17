Врач объяснил, для кого не опасен "Омикрон"-штамм

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Врач и телеведущий Александр Мясников назвал категорию людей, для которых не опасен новый штамм коронавируса "Омикрон". Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
По мнению специалиста, новая разновидность вируса не опасна для людей, чей иммунитет способен защищаться от заражений острыми респираторными заболеваниями.
Мясников также выразил мнение, что вариантом "Омикрон" переболеют 60–70% от общего населения планеты.
"Не заболеют генетически устойчивые к инфекциям люди и те, у которых достаточно сильный иммунитет, чтобы не подхватить ОРЗ", – подчеркнул эксперт.
Медик охарактеризовал новый штамм как банальное респираторное заболевание. Он отметил, что заболевшим "Омикроном" необходимо оставаться дома из-за рисков заражения штаммом "Дельта".
"Я не говорю лечить: ОРЗ не лечится. Просто изолировать на два–три дня", – уточнил эксперт.
За последние сутки в России подтвердили 29 230 новых случаев коронавируса. В 4 162 (14,2%) из них болезнь проходила без клинических проявлений. Наименьший темп прироста зафиксирован в Калмыкии, Туве, Ульяновской области и Чукотском автономном округе.
14 января вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России зафиксировали 783 случая инфицирования штаммом коронавируса "Омикрон". Из них 53% приходится на Москву.
Замглавы кабмина отметила, что на столичный регион приходится первый удар коронавируса, поскольку он является крупным транспортным узлом.
Москвичам рассказали о готовности к распространению "Омикрон"-штамма
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