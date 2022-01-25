В Депобразования назвали условие для перехода школ Москвы на дистанционное обучение

16:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Переход на дистанционное обучение в школах Москвы является крайней мерой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.
"Эпидемиологическая обстановка в московских школах находится под особым вниманием управленческих команд, которые делают все возможное для продолжения обучения, в том числе с применением дистанционных технологий. Обучение с применением дистанционных технологий организовано только в классах, которые находятся на карантине", – говорится в сообщении.
В Депобразования отметили, что в столице вводили дистанционку, когда система здравоохранения испытывала большую нагрузку.
"На сегодняшний день мощностей системы здравоохранения для лечения пациентов с коронавирусом достаточно", – говорится в сообщении.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что рост заболеваемости коронавирусом в РФ минимален среди людей старше 65 лет. Она уточнила, что максимальные показатели заболеваемости коронавирусом на прошедшей неделе были замечены среди подростков 15–17 лет и взрослых 30–49 лет.
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