Кардиолог рассказал о последствиях инсульта

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Кардиолог Заур Шугушев перечислил, какие последствия могут возникнуть после инсульта, сообщает "Вечерняя Москва".

Специалист сделал акцент на том, что инсульт – это всегда риск инвалидности. По его словам, если человеку удалось избежать серьезных осложнений после одного инсульта, это не значит, что он застрахован от второго, более сильного. Кроме того, Шугушев отметил, что микроинсульты часто бывают предвестниками больших.

"Инсульт может привести к инвалидности, когда у человека возникает ограничение физических или умственных способностей. Например, он не может внятно говорить, части тела перестают хорошо слушаться, происходит ограниченность движений", – рассказал врач.

Бывают случаи, когда инсульт проходит и не оставляет никакого ущерба организму, сказал кардиолог. Однако, к сожалению, чаще фиксируется летальный исход, добавил он.

Шугушев рекомендовал вовремя проходить медицинские обследования, которые заранее помогут оценить риск возможного инсульта.

Ранее врач-кардиолог Юлия Маршинцева предупредила, что тромбоз может возникнуть у пожилых людей, а также у тех, кто мало двигается, пьет недостаточное количество жидкости и имеет варикозную болезнь.

По словам специалиста, тромбозы могут грозить последствиями в виде инсультов, инфарктов и закупорки легочной артерии, которая приводит к летальному исходу. В группе риска находятся люди после 60 лет, поскольку с возрастом вязкость крови увеличивается, заметила она.

Врач добавила, что в последнее время болезнь помолодела. Поэтому Маршинцева рекомендовала хотя бы раз в год сдавать коагулограмму (показывает характеристику вязкости крови).