Кардиолог рассказал о последствиях инсульта

Фото: depositphotos/AndreyPopov
Кардиолог Заур Шугушев перечислил, какие последствия могут возникнуть после инсульта, сообщает "Вечерняя Москва".
Специалист сделал акцент на том, что инсульт – это всегда риск инвалидности. По его словам, если человеку удалось избежать серьезных осложнений после одного инсульта, это не значит, что он застрахован от второго, более сильного. Кроме того, Шугушев отметил, что микроинсульты часто бывают предвестниками больших.
"Инсульт может привести к инвалидности, когда у человека возникает ограничение физических или умственных способностей. Например, он не может внятно говорить, части тела перестают хорошо слушаться, происходит ограниченность движений", – рассказал врач.
Бывают случаи, когда инсульт проходит и не оставляет никакого ущерба организму, сказал кардиолог. Однако, к сожалению, чаще фиксируется летальный исход, добавил он.
Шугушев рекомендовал вовремя проходить медицинские обследования, которые заранее помогут оценить риск возможного инсульта.
Ранее врач-кардиолог Юлия Маршинцева предупредила, что тромбоз может возникнуть у пожилых людей, а также у тех, кто мало двигается, пьет недостаточное количество жидкости и имеет варикозную болезнь.
По словам специалиста, тромбозы могут грозить последствиями в виде инсультов, инфарктов и закупорки легочной артерии, которая приводит к летальному исходу. В группе риска находятся люди после 60 лет, поскольку с возрастом вязкость крови увеличивается, заметила она.
Врач добавила, что в последнее время болезнь помолодела. Поэтому Маршинцева рекомендовала хотя бы раз в год сдавать коагулограмму (показывает характеристику вязкости крови).
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: