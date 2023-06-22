Врач назвал самую частую причину скачков давления у пожилых

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Отказ от поддерживающей терапии при гипертонии считается самой частой причиной скачков давления у возрастной категории граждан. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

Пожилые люди часто страдают от гипертонической болезни, отметил специалист. Они вынуждены по назначению врача постоянно принимать препараты, которые держат давление в пределах нормы. Самостоятельный отказ от такой терапии может привести к неприятным последствиям.





Алексей Хухрев врач-терапевт Если пожилой пациент сам себе назначает препараты от гипертонии, сам отменяет или принимает их только по ситуации, то давление будет скакать. Если же базовая терапия подобрана правильно и человек пьет лекарства каждый день, то оно будет нормальным.

Ранее был назван напиток, который способствует стабилизации давления у возрастной категории граждан. Им рекомендуется употреблять смузи, приготовленное из сельдерея, свеклы и петрушки. Такой коктейль обладает сосудорасширяющим и мочегонным эффектом. Чтобы сделать вкус напитка приятнее, в него также можно добавить банан.

