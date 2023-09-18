Нутрициолог заявила, что запрет приема пищи после 18:00 является мифом

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Миф о том, что после 18:00 нельзя есть, основан на неправильном понимании процессов метаболизма. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на нутрициолога Веронику Гусакову.

Она объяснила, что вес снижается при помощи уменьшения калорийности рациона. При сужении временных рамок человек обычно успевает съесть меньше, такой же принцип работает в интервальном голодании.

Врач порекомендовала делать последний прием пищи не позднее чем за два-три часа до отбоя. Так, если человек ложится спать в 22:00, то ужинать стоит в 19:00. Для тех, кто засыпает поздно, оптимальное время последнего приема пищи – за четыре-пять часов до сна.

Вечерний прием пищи, подчеркнула Гусакова, должен быть самым легким, потому что к концу дня метаболизм замедляется в связи с циркадными ритмами. Отличным сочетанием для ужина она назвала белковые продукты и овощи. Употребление белковой пищи при снижении веса необходимо для поддержания постоянный аминокислотного состава в крови.

Отмечается, что ряд продуктов может вызвать дискомфорт или избыточное газообразование. Поэтому стоит избегать жирной, жареной, тяжелой пищи перед сном, чтобы исключить его нарушения.

Ранее диетолог-консультант Алексей Кабанов сказал, что скандинавская диета, которая появилась 80-х годах XX века в Финляндии и Швеции, серьезно сократила смертность своих граждан от сердечно-сосудистых заболеваний. Подобная диета делает упор на употребление овощей и фруктов, сокращая при этом мясо и заменяя его на рыбу. Также из рациона убирается сливочное масло.

До этого диетолог Светлана Павличенко поделилась плюсами средиземноморской диеты. По ее данным, такое питание будет полезно для здоровья и поспособствует долголетию. Кроме рыбы и морепродуктов, в состав средиземноморской диеты входят фрукты, овощи, бобовые, орехи и оливковое масло.

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