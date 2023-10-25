Врач рассказал, кому опасно употреблять клетчатку

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Клетчатку не следует употреблять при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

"Клетчатка – это достаточно тяжелая волокнистая пища. Ее нельзя есть при проблемах с желудком воспалительного характера. Например, при гастрите в стадии обострения, потому что клетчатка может ухудшать ситуацию", – предупредил эксперт.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог Если есть какие-то серьезные воспалительные заболевания кишечника, например колит или болезнь Крона, то клетчатку тоже нужно максимально ограничить.

Под запрет в этих случаях подпадает вся грубая пища, в частности свежие овощи, зелень, недоваренные каши и цельнозерновой хлеб, заключил врач.

Ранее россиян предупредили о рисках, которые несет для здоровья недостаточное потребление клетчатки. Отмечается, что ее дефицит может привести к быстрому развитию возрастных заболеваний. Сами по себе пищевые волокна помогают снизить вероятность появления рака кишечника и нормализовать обмен холестерина. Кроме того, они замедляют развитие диабета и улучшают состояние кишечной микрофлоры.

