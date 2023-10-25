Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 октября, 12:52

Общество

Врач рассказал, кому опасно употреблять клетчатку

Фото: 123RF/k1tyara

Клетчатку не следует употреблять при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

"Клетчатка – это достаточно тяжелая волокнистая пища. Ее нельзя есть при проблемах с желудком воспалительного характера. Например, при гастрите в стадии обострения, потому что клетчатка может ухудшать ситуацию", – предупредил эксперт.

Если есть какие-то серьезные воспалительные заболевания кишечника, например колит или болезнь Крона, то клетчатку тоже нужно максимально ограничить.
Евгений Арзамасцев
врач-диетолог

Под запрет в этих случаях подпадает вся грубая пища, в частности свежие овощи, зелень, недоваренные каши и цельнозерновой хлеб, заключил врач.

Ранее россиян предупредили о рисках, которые несет для здоровья недостаточное потребление клетчатки. Отмечается, что ее дефицит может привести к быстрому развитию возрастных заболеваний. Сами по себе пищевые волокна помогают снизить вероятность появления рака кишечника и нормализовать обмен холестерина. Кроме того, они замедляют развитие диабета и улучшают состояние кишечной микрофлоры.

Читайте также

Медведева Светлана

обществоедаэксклюзив
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика