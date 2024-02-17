17 февраля, 13:59Наука
В РФ создали тест-систему мутаций опухоли для терапии рака
Фото: depositphotos/imagepointfr
Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН разработали тест-систему для определения мутаций в соматических клетках злокачественных опухолей для подбора эффективной терапии рака. Скрининг при диагностике способен повысить выживаемость пациентов, сообщает ТАСС со ссылкой на директора учреждения Владимира Коваля.
"Для онкологии – это панель для того, чтобы понять, какие соматические мутации находятся в опухоли. Берется биопсия опухоли, извлекается ДНК и смотрится, какие мутации в ней есть. На этом основано таргетное лечение моноклональными антителами", – объяснил он.
Панель может определять мутации новообразований при раке молочной железы, легкого и яичников. При ее разработке ученые сотрудничали со специалистами онкологических центров Новосибирска, Бийска и Кемерова.
"Мы уже сейчас этот скрининг делаем по договорам с несколькими онкологическими центрами Сибири в рамках тестирования", – сказал директор института.
В частности, в учреждении создали универсальную тест-систему для диагностики респираторных заболеваний. Ученые синтезировали олигонуклеотиды для большинства российских диагностических систем ПЦР. Панель сможет определять около 30 заболеваний.
Ранее врач-онколог Евгений Черемушкин заявил, что неочевидными признаками злокачественной раковой опухоли являются проблемы со зрением и головные боли. По его словам, рак не всегда проявляется ярко выраженными симптомами на ранних стадиях.
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