Песков отверг возможность влияния Кремля на футбол в России

Фото: Агентство «Москва»/Сергей Киселёв

Кремль не имеет планов и намерений оказывать какое-либо влияние на российский футбол, этим должны заниматься профессионалы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Нет, на это надеяться не нужно. Это не функции Кремля, и никакие башни в сторону футбола поворачиваться не будут, этим должны заниматься профессионалы", – сказал он.

По словам Пескова, Владимир Путин прилагает значительные усилия для развития российского спорта на всех уровнях.

"Делается для этого много, а все остальное же – это работа профессионалов", – отметил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что решать вопрос о новом главном тренере национальной сборной по футболу должны футбольные власти. Он добавил, что не видит противопоказаний к назначению на данный пост иностранного специалиста.