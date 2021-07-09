Песков переадресовал вопрос о новом тренере сборной по футболу функционерам

Фото: ТАСС/Hannah McKay/POOL/EPA

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решать вопрос о новом главном тренере национальной сборной по футболу должны футбольные власти.

"В Кремле считают, что это должны все-таки решать наши футбольные, спортивные власти. Все остальное – это уже такие любительские рассуждения. Мы не хотели бы пускаться в эти любительские рассуждения", – заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что не видит противопоказаний к назначению на данный пост иностранного специалиста.

Станислав Черчесов оставил пост главного тренера сборной России по футболу 8 июля. В своем обращении специалист поблагодарил болельщиков и признался, что прошедшие годы во главе команды были для него незабываемыми.

Новый тренер национальной сборной пока не определен. По мнению спортивного комментатора Геннадия Орлова, наиболее подходящий кандидат на эту позицию – бывший тренер "Рубина" и "Ростова" Курбан Бердыев.