Кровопусков покинул пост гендиректора московского хоккейного клуба "Динамо"

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Евгений Кровопусков покинул пост генерального директора хоккейного клуба "Динамо".

Как уточнили в пресс-службе команды, Кровопусков займет должность советника председателя совета директоров.

На пост исполняющего обязанности гендиректора назначен Анатолий Харчук, который был президентом ХК в период с 2004 по 2006 год.

Ранее главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин был назначен новым наставником сборной России по футболу, специалист будет совмещать работу в национальной команде и клубе.

Сам Карпин поблагодарил РФС за доверие и выразил готовность реализовывать поставленные для сборной задачи, ближайшей из которых является отбор на чемпионат мира 2022 года в Катаре.