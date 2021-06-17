Кержаков стал главным тренером ФК "Нижний Новгород"

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Экс-футболист сборной России по футболу Александр Кержаков стал главным тренером "Нижнего Новгорода". Об этом сообщил на своей странице в Instagram губернатор области Глеб Никитин.

"Лучший бомбардир в истории российского футбола и сборной России Александр Кержаков в нашей команде! Александр назначен главным тренером ФК "Нижний Новгород". Он играл в ведущих клубах и с сильнейшими российскими и зарубежными тренерами, знает все модели тренерской работы!" – написал Никитин.

Ранее стало известно, что итальянский специалист Карло Анчелотти стал новым главным тренером мадридского "Реала", сменив на этом посту Зинедина Зидана. Контракт с Анчелотти заключен на три года.

61-летний тренер уже возглавлял "Реал" с 2013 по 2015 год, приведя его к победе в Лиге чемпионов, Суперкубке UEFA, Кубке Испании и на клубном чемпионате мира.

Француз Зинедин Зидан покинул пост главного тренера "Реала" 27 мая. В прошедшем сезоне под его руководством команда стала второй в чемпионате Испании. В кубке страны спортсмены вылетели на стадии 1/32 финала, в Лиге чемпионов в полуфинале по сумме двух матчей уступили английскому "Челси".