Зинедин Зидан покинул пост главного тренера мадридского "Реала"

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Француз Зинедин Зидан покинул пост главного тренера испанского футбольного клуба "Реал". Об этом рассказали в пресс-службе команды.

В прошедшем сезоне "Реал" под руководством Зидана стал вторым в чемпионате Испании.

В кубке страны команда вылетела на стадии 1/32 финала, в Лиге чемпионов в полуфинале по сумме двух матчей уступила английскому "Челси".

Ранее появилась информация, что Зидан хочет уйти из команды после завершения сезона-2020/21. В качестве причины такого решения называлось недовольство трансферной политикой руководства, а именно невыполнение трансферных обещаний. Зидану обещали, что в клуб перейдут Поль Погба, Садио Мане и Эдуардо Камавинга.