Зинедин Зидан хочет уйти из "Реала" – СМИ

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Главный тренер футбольного клуба "Реал Мадрид" Зинедин Зидан собирается покинуть команду после завершения сезона-2020/21, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на спортивное издание Diario Gol.

Причиной такого решения наставника "сливочных" является недовольство трансферной политикой руководства, а именно невыполнение трансферных обещаний. Отмечается, что Зидану обещали, что в клуб перейдут Поль Погба, Садио Мане и Эдуардо Камавинга.

Предполагается, что контракт будет расторгнут по обоюдному решению сторон.

Зидан тренировал "Реал" с 2016 по 2018 год, после чего покинул клуб, а в 2019 году вернулся на свой пост. Под руководством специалиста мадридский клуб выиграл три Лиги чемпионов подряд (2015, 2016, 2017), установив рекорд по числу титулов. Кроме того, Зидан с "Реалом" дважды завоевал титул чемпионов Испании (2017, 2019).