Зачем Зинедин Зидан возвращается в "Реал"

В понедельник вечером мадридский "Реал" официально объявил об увольнении главного тренера Сантьяго Солари. На его место был назначен новый "старый" наставник команды Зинедин Зидан. Спортивный обозреватель портала Москва 24 – о том, почему камбэк французского тренера выглядит как минимум странно и что возвращение Зидана сулит испанскому клубу.

"Реал Мадрид" можно смело назвать одним из главных футбольных лузеров этого сезона. Испанский клуб покинул Лигу чемпионов на стадии 1/8 финала в борьбе с голландским "Аяксом" и несколько раз подряд проиграл Эль-Класико. Причем одно из поражений от "Барселоны" случилось в Кубке Короля, откуда "Реал" в итоге тоже вылетел. Ах да, еще мадридский клуб фактически лишился шансов на победу в Ла Лиге.

Черная полоса для "Реала", по сути, и началась с ухода Зидана. Всего лишь за три года у руля испанского гранда француз выиграл практически все что только было можно. Трижды подряд Зидан брал Лигу чемпионов, дважды – Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, по одному разу – чемпионат и Суперкубок Испании. В общем-то, именно по этой причине Зинедин и покинул "Реал": у него просто не оставалось стимулов, а бороться с самим собой – всегда довольно сомнительное занятие.

Поэтому французский тренер выбрал самый подходящий момент для ухода – сразу после третьего подряд ЛЧ. И руководство "сливочных" получило головную боль в виде поиска замены номинально самому лучшему тренеру в истории "Реала". Первый громкий провал случился уже на стадии, когда президент мадридского клуба Флорентино Перес объявил о новом наставнике. Им оказался Хулен Лопетеги, бывший тренер сборной Испании. Вернее, бывшим он стал в тот момент, когда об этом назначении вместе со всем миром узнала Федерация футбола Испании.

Фото: Manu Fernandez/AP/TASS

Дело в том, что перед чемпионатом мира Лопетеги продлил контракт со сборной до 2020. Это выглядело логичным: под руководством Хулена "красная фурия" выдала длительную серию без поражений и досрочно заняла первое место в отборочной группе на чемпионат мира в Россию. Так что скрытые договоренности с "Реалом" были восприняты как предательство. И Лопетеги отстранили от руководства национальной командой за день до начала мундиаля.

Однако в "Реале" испанский тренер не проработал и полугода. В конце октября "сливочные" потерпели унизительное поражение со счетом 1:5, а Хулен отправился в отставку. Но что гораздо более важно: при нем стан "сливочных" покинула звезда клуба Криштиану Роналду. Португалец после многолетнего выступления за мадридскую команду перебрался в итальянский "Ювентус". И это определенно сказалось на результатах "Реала" не меньше, чем уход Зидана.

После Лопетеги "сливочными" начал рулить тренер "Кастильи" Сантьяго Солари. Наставник молодежки "Реала" попытался построить боеспособный состав из юных игроков, подтянув к основе Браима Диаса, Винисиуса, Хесуса Вальехо и других. Однако из этой затеи ничего не вышло. Пожалуй, наиболее показательным стало поражение от московского ЦСКА в Лиге чемпионов. Команда Виктора Ганчаренко, средний возраст которой оказался даже меньше, чем средний возраст игроков мадридского клуба, разнесла "Реал" в гостях со счетом 3:0.

Фото: Manu Fernandez/AP/TASS

Последней каплей стал вылет мадридцев в 1/8 финала Лиги чемпионов от "Аякса" на прошлой неделе. В первой игре "сливочные" обыграли клуб из Амстердама со счетом 2:1. Однако в ответной встрече "Реал" потерпел разгромное поражение на своем поле – 1:4. Пикантности всему этому добавил тот факт, что в первом поединке капитан команды Серхио Рамос специально получил желтую карточку, чтобы пропустить следующий матч и тем самым обнулить количество "горчичников" перед четвертьфиналом. Вот только вышло так, что первый матч против "Аякса" стал последним для Рамоса в еврокубках.

В общем, с "Реалом" в этом сезоне было явно что-то не так. И Зидан пришел – как и ушел – почти что в самый подходящий момент. С той лишь разницей, что теперь мадридцы потеряли все. Ну или почти все. Перед Зиданом в этом футбольном году уже не будет задачи вытащить клуб из кризиса или выиграть титул, как это было в случае "Манчестер Юнайтед" и Уле Гуннара Сульшера. Все что может Зизу – наблюдать за тем, что творится в "Реале" прямо сейчас и строить команду заново.

Зачем это человеку, который выиграл все и навсегда вписал свое имя в историю "королевского" клуба? Может быть, дело в том, что все эти девять месяцев Зидан думал о своем предназначении в современном футбольном мире и пришел к выводу, что его место именно на посту тренера "Реала", а не где-то еще. А возможно, просто заскучал и хочет новых вызовов. Каких вызовов, спросите вы? Как минимум, выиграть еще столько же уже без Роналду. И превратиться из тренера-счастливчика, которым его до сих пор считают многие, в живую легенду. Главное, чтобы этот замысел не разбился о жестокую реальность.

Тимур Фехретдинов

