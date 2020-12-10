Глушаков шуткой отреагировал на признание Фернандеса в нелюбви к водке и бане

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Футболист Денис Глушаков шуткой отреагировал на признание игрока ЦСКА Марио Фернандеса в нелюбви к водке и бане. Об этом полузащитник подмосковного клуба "Химки" заявил в своем Instagram.

Ранее Фернандес признался, что не любит русскую баню, а также не пьет водку.

"Да как ты паспорт то получил?" – в шутливой форме обратился к Фернандесу Глушаков.

Отмечается, что свою публикацию футболист "Химок" сделал в Stories.

Марио Фернандес перешел в ЦСКА в 2012 году из бразильского клуба "Гремио". В 2016 году он получил российское гражданство, что позволило ему выступать за сборную России.

Ранее Никулинский районный суд столицы отказал Глушакову по иску к его бывшей жене Дарье. Футболист рассчитывал получить от нее более 200 миллионов рублей.