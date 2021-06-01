Главным тренером мадридского "Реала" назначен Карло Анчелотти

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Итальянский специалист Карло Анчелотти стал новым главным тренером мадридского "Реала", сменив на этом посту Зинедина Зидана. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.
Известно, что контракт с Анчелотти заключен на три года.
61-летний тренер уже возглавлял "Реал" с 2013 по 2015 год, приведя его к победе в Лиге чемпионов, Суперкубке UEFA, Кубке Испании и на клубном чемпионате мира.
Француз Зинедин Зидан покинул пост главного тренера "Реала" 27 мая. В прошедшем сезоне под его руководством команда стала второй в чемпионате Испании. В кубке страны спортсмены вылетели на стадии 1/32 финала, в Лиге чемпионов в полуфинале по сумме двух матчей уступили английскому "Челси".
Карло Анчелотти стал главным тренером "Реала"